中学1年生になると、友人との連絡や学校関連のやり取りのためにスマホを持たせる家庭が増えています。ただ、毎月の通信費が気になり、格安SIMを検討する保護者も多いのではないでしょうか。 一方で、「格安SIMでも見守り機能は使えるの？」「フィルタリングは設定できる？」と不安を感じる人も少なくありません。本記事では、格安SIMで利用できる見守り機能やフィルタリング、安全に使うためのポイントについて解説します。