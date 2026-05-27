やはり、気持ちを切り替えるのは難しい。巨人は交流戦初戦となった2026年5月26日のソフトバンク戦で3−8と敗れて5連敗。貯金1に減らした。橋上監督代行、データを駆使して攻略の道筋を立てる能力に定評阿部慎之助前監督が都内の自宅で長女に暴行をふるった疑いで25日夜に現行犯逮捕され、翌26日に球団事務所で記者会見が開かれて辞任を発表した。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行に就任し、局面打開に動いた。三塁コーチ