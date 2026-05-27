横山だいすけが、芸能活動20周年アルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』を本日リリースした。また、「笑顔晴れ（フルver.）」のMVも公開された。MVでは、ラジオ風で横山だいすけ扮する「元気予報士」が「全国的に笑顔晴れ」をアナウンスして曲が始まる。横山だいすけが晴れやかな空の下で歌うなか、子どもや学生、大人たちの笑顔が次々と映し出され、思わず笑顔にさせてくれる映像に仕上がっているとのこと。https://youtu.be/