きょう(水)は低気圧や前線の影響で、西日本を中心に大雨となる所があるでしょう。すでに九州では激しい雨が降っていますが、鹿児島県ではきょう夕方にかけて、奄美地方では、きょう昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。土砂災害や河川の増水、氾濫に警戒が必要です。東日本や北日本では昼頃までは晴れ間がありますが、午後は次第に厚い雲が広がるでしょう。関東も、群馬県や栃木県、千葉県などを中心に雨