歌手の松崎しげる（76）の主催フェス「黒フェス」が今年も9月6日に東京・豊洲PITで開催されると、26日までに発表された。日焼けした黒い肌が代名詞の松崎にちなみ、クロの語呂合わせの9月6日が「松崎しげるの日」と日本記念日協会から認定され、毎年「黒フェス」が開催されている。今年は松崎が喜寿（77歳）を迎える記念のイベントとなる。第1弾出演者も発表され、レギュラーメンバーのももいろクローバーZや、手越祐也（38）が率