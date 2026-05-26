（CNN）対イラン戦争が始まってから12週間あまりが過ぎ、紛争中にホルムズ海峡を通過した石油タンカーが初めて日本に到着した。パナマ船籍のタンカー「出光丸」は、4月にホルムズ海峡の通過に成功した後、25日に愛知県知多市沖に到着した。木原稔官房長官は25日の記者会見で、タンカーの日本到着について、エネルギーの安定供給を確保する上で喜ばしいと述べた。日本はペルシャ湾の石油に大きく依存しており、この数カ月の原油価格