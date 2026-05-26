インスタグラムを更新【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。1安打1四球1打点の活躍で、逆転勝ちでの3連勝に貢献した。試合後、自身のインスタグラムを更新。今季54試合目で待望の復帰を果たしたベテランを称えた。大谷はインスタグラムのストーリーズ機能を更新。この試合、「9番・三塁