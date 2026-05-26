インスタグラムを更新

【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。1安打1四球1打点の活躍で、逆転勝ちでの3連勝に貢献した。試合後、自身のインスタグラムを更新。今季54試合目で待望の復帰を果たしたベテランを称えた。

大谷はインスタグラムのストーリーズ機能を更新。この試合、「9番・三塁」で今季初出場を果たした、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスを称えた。キケは2回の第1打席で先制の適時二塁打を放つなど、2打数2安打1打点。打率10割で復帰戦を終えた34歳“お祭り男”をSNSで取り上げた。

キケは2月12日（同13日）に1年450万ドル（約7億1400万円）でドジャースと再契約。しかし昨年オフに左肘を手術した影響で開幕ロースター入りを逃していた。ムードメーカーでもあるキケの復帰はチームに大きなプラス材料となりそうだ。

大谷はこの日、初回の第1打席で右翼線に二塁打を放つなど、3打数1安打1四球1打点で11試合連続のマルチ出塁を記録。7回無死満塁では二ゴロとなるも、激走で併殺は阻止しフリーマンの勝ち越し打に呼び込んだ。（Full-Count編集部）