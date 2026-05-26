2005年8月に発生したハリケーン「カトリーナ」により浸水したニューオーリンズ市街地東部の様子/Dave Einsel/Getty Images（CNN）米ルイジアナ州ニューオーリンズは今世紀中にも海に囲まれる可能性があるため、今すぐ移住プロセスを開始し混乱を避ける必要がある。学術誌「ネイチャー・サステナビリティー」に今月掲載された分析はそう指摘する。論文の結論は厳しいものだが、地球温暖化に伴う海面上昇に対してニューオーリンズが