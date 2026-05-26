イランの核開発計画や制裁解除を巡る文言の相違が合意の最終決定の妨げとなっているものの、これらの相違は比較的早期に解消されるとの楽観的な見方が出ている/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters（CNN）米当局者によると、イランの核開発計画や制裁解除を巡る文言の相違が戦争終結に向けた合意の最終決定の妨げとなっているものの、これらの相違は比較的早期に解消されるとの楽観的な見方が出ている。イラン政府の交渉チ