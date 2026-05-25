高速のPAからも、一般道からもアクセス抜群な「富楽里とみやま」 東京湾アクアラインを渡り、館山自動車道から富津館山道路へと南下する房総ドライブ。青い海と緑豊かな里山の風景が広がるこのルートは、関東屈指の人気ドライブコースとして知られています。 そんな房総ドライブの途中で、絶対に立ち寄りたい大注目のスポットが、千葉県南房総市にある「道の駅 富楽里とみやま（ふらりとみやま）」です。