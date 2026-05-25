26日（火）は、華中から九州南部・奄美付近に前線が停滞し、前線上の低気圧が華中付近から東シナ海に進む見込みです。この影響で、南西諸島は雲が広がりやすく、沖縄本島や奄美、大東島周辺では雨が降るでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、奄美周辺では雷を伴った非常に激しい雨の降る所もある見込みです。雨の降り方にお気をつけください。九州から中国、四国にかけては雲が広がりやすく、昼前頃から雨の降