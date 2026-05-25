NVIDIAのAI研究チームが動画生成AIモデル「LongLive-2.0」を公開しました。LongLive-2.0はリアルタイム生成および長時間にわたる一貫した動画生成を目的として開発されたモデルで、NVFP4での量子化を念頭に設計することで省メモリかつ高精度な動画生成を実現しています。LongLive-2.0https://nvlabs.github.io/LongLive/LongLive2/LongLive 2.0 - YouTubeAIモデルは「量子化」と呼ばれる技術を用いることでメモリ使用量を削減する