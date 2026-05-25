5月の消費者月間にあわせ、高知市のデパートで5月25日、幼稚園児たちが一日店長に挑戦しました。高知市の高知大丸で一日店長を務めたのは高知市の杉の子第2幼稚園の年長児15人です。これは5月の消費者月間にあわせて子どもたちに接客体験を通じて買い物やお金の使い方について興味を持ってもらおうと、高知県が2012年から毎年行っているものです。園児たちは「一日店長」のはっぴを着てレジカウンターに立ち普段はでき