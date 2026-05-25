江戸時代の武家社会において重要視されていた「名前」に注目した企画展が、高知県高知市で開かれています。高知市の県立坂本龍馬記念館で開かれている企画展「武家社会における名前」。現在とは異なる意味を持つ「名前」に注目することで、当時の時代・社会の様子をひもとくもので、会場には江戸時代初期から明治時代にかけて残された土佐藩主・山内家や幕末の志士・坂本龍馬についての資料約30点が展示されています。江戸時代の武