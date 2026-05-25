横転した列車から乗客を救出する警官やボランティアの人々＝24日、パキスタン・クエッタ/Arshad Butt/AP via CNN Newsource（CNN）パキスタン南西部クエッタの駅近くで24日、通過する列車を狙った自爆攻撃があり、少なくとも23人が死亡、71人が負傷した。この攻撃について、中央政府からの独立を要求する反政府組織「バルチスタン解放軍（BLA）」が犯行声明を出した。警察は何者かが自爆したとみて捜査している。救急隊によると、