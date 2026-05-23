LinkedInに対し、ブラウザ拡張機能のスキャンを通じてユーザーを秘密裏に監視していた疑いがあるとして、2件の集団訴訟が提起されました。LinkedInはユーザーが使用している拡張機能を監視していたということですが、原告の主張に対しLinkedInは「規約違反の拡張機能を探すものだった」と反論しています。Lawsuit 1 | PDF | Linked In | Http Cookiehttps://www.scribd.com/document/1023123659/Lawsuit-1lawsuit 2 | PDF | Legal