1987年に星野監督が就任…最終盤に11試合連続安打＆打率.315一生、忘れられない。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）はプロ10年目の1988年に2度目のリーグ優勝を味わった。初体験だった1982年Vと同様に歓喜の瞬間は左翼を守っていた。今回は明大の先輩であり、仲人でもある星野仙一監督を胴上げできた。「（左翼から）走っていって、何とか間に合いましたよ」。ただし、印象深いのは、闘