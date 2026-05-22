Amazon¤Ç¤ÏËèÆü¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅÃæ¡£²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ä´Íý´ï¶ñ¤ä¾®·¿²ÈÅÅ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¸¥Ë¥ª¡¦¥Í¥ª IH¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¢¥ß ¥Ï¥Ë¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å ¥»¥Ã¥È10¡×¤ò29¡ó¥ª¥Õ¤Î10,710±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Û ¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë ¼è¤Ã¼ê¤Î¤È¤ì¤ë Æé