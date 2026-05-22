¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¤¬5·î29Æü¤è¤ê¡¢¼«¿È¼çºÅÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãmonobright TAIBAN Series 2026 ¡ÁSECOND PRIMAL¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìºå¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10·î16Æü¤ÎÅìµþ¡¦LIQUIDROOM¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¢10·î24Æü¤ÎÂçºå¡¦BIGCAT¤ËHave a Nice Day!¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤À¡£¡ãmonobright TAIBAN Series 2026 ¡ÁSECOND PRIMAL¡Á¡ä¤Ï5·î29Æü¤«¤é10·î24Æü¤Þ¤Ç¡¢Ìó5¥ö·î´Ö·×6ËÜ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ã