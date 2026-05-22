ASUS JAPANは、新たにChromebook 3製品20モデルを5月22日より順次発売する。 製品ラインアップは、「ASUS Chromebook CM32 Detachable」、「ASUS Chromebook CM14」、「ASUS Chromebook CM15」。 ASUS Chromebook CM32 Detachable 「ASUS Chromebook CM32 Detachable（CM3206）」は、ChromeOSを搭載するタブレットで、キーボードを装着することでノートパソコンのように使える。 ASUS Chrom