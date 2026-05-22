ASUS JAPANは、新たにChromebook 3製品20モデルを5月22日より順次発売する。

製品ラインアップは、「ASUS Chromebook CM32 Detachable」、「ASUS Chromebook CM14」、「ASUS Chromebook CM15」。

ASUS Chromebook CM32 Detachable

「ASUS Chromebook CM32 Detachable（CM3206）」は、ChromeOSを搭載するタブレットで、キーボードを装着することでノートパソコンのように使える。

ASUS Chromebook CM32 Detachable（CM3206）

本体単体でタブレットとして使えるほか、スタンドカバーを装着して立てかけた状態でも使用できる。Wi-Fiモデルと4G LTE対応モデルが用意される。

タブレット単体

スタンドカバー装着時

ディスプレイは12.1インチでタッチパネルに対応する。解像度は2560×1600、リフレッシュレートは120Hz。アウトカメラは503万画素でオートフォーカス対応、インカメラは503万画素。

CPUに「MediaTek Kompanio 540」を搭載する。OSはChromeOS、RAMは4GB～8GB、ストレージは64GB～128GB。4G LTEモデルはauのみの取り扱いで、対応周波数はB1/3/8/18/19/26/28/39/41/42と、3Gの周波数はB1/6/8/19。

本体背面に装着できるワイヤレス充電対応のスタイラスペン「ASUS USI Pen」が付属する。最大で4096段階の筆圧を感知し、紙に書くような書き心地で使えるという。スタイラスペンはマグネットで吸着しながら充電でき、30秒の充電で最大90分間使える。

スタイラスペン

キーボードカバー

大きさは、タブレット本体が279.16×181.41×11.25～17.88mm、マグネットスタンド装着時は高さが11.25～17.88mmとなり、マグネットスタンドとデタッチャブルキーボード装着時は奥行きが190.01mm、高さが17.87～24.45mmになる。

タブレット本体の重さは約620g、マグネットスタンド装着時は約784g、マグネットスタンドとデタッチャブルキーボードを装着した状態では約1096g。

希望小売価格は、RAM 4GB／ストレージ64GBモデルが7万4800円、RAM 8GB／ストレージ128GBモデルが9万4800円、4G LTE対応モデルが9万9800円。

Wi-Fiモデルの発売日は6月3日で、5月22日に予約受け付けを開始した。4G LTEモデルは、au Online Shopや家電量販店で5月22日に発売し、全国のKDDI・沖縄セルラー直営店では5月29日に発売する。カラーはクラウドチタニウム。

ASUS Chromebook CM14

「ASUS Chromebook CM14（CM1405）」はクラムシェルタイプのChromebookで、OSはChromeOSを搭載する。ディスプレイは14インチのTFT液晶で、解像度は1920×1080、リフレッシュレートは60Hz。

「ASUS Chromebook CM14（CM1405）」

CPUは「MediaTek Kompanio 540」、RAMは4GBと8GB構成があり、ストレージは128GB。タッチパネル対応モデルと非対応モデルが用意され、バッテリーで最長約16.2時間動作する。

ディスプレイは広角視野に対応する16:9のフルHDディスプレイで、縦に180度開く。また、狭額縁デザインの採用により、画面占有率は86%となる。インターフェイスはHDMI×1、Type-C×2、USB Aポート×1で、USBポートは全てUSB 3.2に対応する。

大きさは324.5×214.4×19.9（mm）、重さは約1.37kgで、タッチパネル対応モデルは約1.43kgとなる。希望小売価格は6万9800円、タッチパネル対応モデルは8万2800円で、どちらも6月中旬以降に発売される。カラーはピュアグレーとクワイエットブルーの2色。

ピュアグレー

クワイエットブルー

ASUS Chromebook CM15

「ASUS Chromebook CM15（Cm1505）」はクラムシェル型のChromebookで、ディスプレイは15.6インチのノングレアタイプ、解像度は1920×1080でリフレッシュレートは60Hz。

「ASUS Chromebook CM15（CM1505）」

CPUは「MediaTek Kompanio 540」を搭載し、RAMは4GBと8GBからストレージは64GBと128GBモデルからそれぞれ選べる。Wi-Fiは802.11 a/b/g/n/ac/axで、Wi-Fi 6Eをサポートする。

インターフェイスはHDMI×1、Type-C×2、USB Aポート×1で、USBポートは全てUSB 3.2に対応する。大きさは359.5×232.2×20.1（mm）、重さは約1.56kg。

希望小売価格は、RAM 4GB／ストレージ64GBモデルが6万4800円、RAM 8GB／ストレージ64GBモデルが7万6800円、RAM 8GB／ストレージ128GBモデルが8万9800円。カラーは、クリームピンク、ファブリックブルー、ミスティグリーン、ピュアグレーの4色。

クリームピンク

ファブリックブルー

ミスティグリーン

ピュアグレー