5回のピンチを抑えた大谷の“振る舞い”に脚光【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）マウンドで感情を爆発させた。ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。88球目を投げ終えたあとに見せた表情が「初めて見たかも」「見てるだけで心が満たされる」とファンの心を熱くしたようだ。この試合、最大のピンチで大谷の執念が相手打者を上回