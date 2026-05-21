フードデリバリーを注文する手軽さで違法薬物を手に入れられる。SNS上にはそんな闇サービスが無数に存在するというSNSの発達により、違法薬物の流通経路は様変わりした。それを象徴するのが、5月13日に摘発された「東京ウーバー」の指示役の逮捕劇だ。「東京を中心に関東近郊で覚せい剤やコカイン、大麻を密売していたとして住吉会系の中核組織の組員が逮捕されました。組員らは『東京ウーバー』なる密売グループとして活動し、Xで