「打てそうで打てない」ツーシーム…マイナーチェンジで掴んだ2季ぶりの白星パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に18日、GG佐藤氏とT-岡田氏が出演し、2季ぶりの白星を手にしたロッテの西野勇士投手の投球について語った。勝敗を分けるきっかけとなったプレーをそれぞれが選ぶミニコーナー「GT Runs」で、GG佐藤氏が選んだのは、5月14日の日本ハム戦で2シーズンぶりの勝利を挙げた西野のツー