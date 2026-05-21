高いコーヒー豆を買っているのに、淹れてみたら期待はずれに感じたことはないだろうか。実はコーヒーの味は、豆の選び方や保存状態、そして水質によって大きく左右される。世界一のバリスタが、家庭でもできる美味しいコーヒーの楽しみ方を伝授する。※本稿は、第15代ワールド・バリスタ・チャンピオンの井崎英典『教養としてのコーヒー』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。優れたコーヒー豆かどうかはパッケー