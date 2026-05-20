7月20日スタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）で、私立誠進学園の教職員を演じる新キャストとして、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士の出演が発表された。【写真】生見愛瑠、『GTO』新作でヒロインの教師役に決定『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶ