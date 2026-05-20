２０日の東京株式市場は売り優勢の地合いが続き、日経平均株価は５日続落となりそうだ。６万円大台攻防を意識させる展開も想定される。前日の欧州株市場は独ＤＡＸが続伸した一方で仏ＣＡＣ４０は小反落となるなど高安まちまちだったが、欧州全体の株価動向を表すストックス・ヨーロッパ６００指数は小幅ながら続伸、模様眺めの様相となった。世界的に長期金利の上昇が警戒されるなか、積極的な買いが入りにくい状況だった