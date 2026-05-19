「新たなジムニー“5ドア”」に注目！2026年1月30日、スズキは小型5ドアSUV「ジムニーノマド」の一部改良モデルを発表し、同時に受注を再開しました。発売は7月1日を予定しています。2018年に登場した4代目（現行）「ジムニー」は、伝統のラダーフレームを継承しつつ、原点回帰した角ばったフォルムで人気を博しています。軽自動車のジムニーと普通車の「シエラ」がラインナップされますが、国内では一貫して3ドアが守られてき