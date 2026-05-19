【ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット】 2027年1月 再販予定 価格：12,100円 コトブキヤは、プラモデル「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット」を2027年1月に再販する。価格は12,100円。 本商品は「アーマード・コア フォー・アンサー」のオープニングで印象的な「ラインアーク ホワイト・グリント」と