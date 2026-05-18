カブスにマイナー契約で入団→打率.345＆3HR＆OPS1.110と大活躍【MLB】Wソックス 9ー8 カブス（日本時間18日・シカゴ）西の名門では不発だったが、新天地で“覚醒”している。カブスのマイケル・コンフォート外野手は17日（日本時間18日）、敵地でのホワイトソックス戦に「6番・指名打者」で先発出場。9回に一時同点となる3ランを放つなど、4打数2安打3打点の活躍を見せた。打率.345。「ドジャースではわざと打たなかったのかな