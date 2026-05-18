きょう午前6時50分頃山形県山形市みはらしの丘地内の雑木林でクマのような動物1頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 現場付近には公園や展望台もあります。 山形市では付近に出没を知らせるのぼり旗を立てたほか広報車を走らせ警戒を呼び掛けています。 ■クマ目撃場所（画像） ■今年度のクマ出没状況（山形市） 5月18日（月曜）午前6時50分頃みはらしの丘地内の雑木林にてクマのような動物1頭を目撃5月16日（土