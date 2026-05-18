データセクションが大量の買い注文にカイ気配のまま５００円高はストップ高水準の２８４３円でカイ気配に張り付いている。ビッグデータ分析ツールの提供やコンサルティングを手掛けるが、昨年、ＡＩデータセンター事業に本格参入し、マーケットの耳目を驚かすとともに株価も変貌を遂げた。その後は大幅な調整を強いられたものの、４月以降は売り物が枯れ、前週は大陽線を示現して大勢トレン