久松宏輝氏が伝授…飛距離を伸ばす「股関節曲げ伸ばし＆つま先立ち」打球を遠くに飛ばす上で、欠かせないのが股関節を曲げて伸ばす動き。加えて、股関節を伸ばした時に足首もしっかり伸ばせると、更なるパワー発揮が可能になる。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、腕力に頼った“手打ち”が多い小学校低学年の子どもたちに、「股関節の曲げ伸ばし＆つま先立ちドリル」を推奨してい