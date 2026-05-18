西武2年目を迎えた平沢大河…“代役”ながら打率.327の猛打現役ドラフトの成功例に名を連ねることになるかもしれない。ロッテから移籍し2年目を迎えた西武・平沢大河内野手が、驚異的な打棒を振るっている。「個人的には、現役ドラフトはいい制度だと思います」。細川成也外野手（DeNA→中日）、大竹耕太郎投手（ソフトバンク→阪神）、水谷瞬外野手（ソフトバンク→日本ハム）ら、2022年オフに導入された新制度を飛躍につなげた