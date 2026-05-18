バットでは3打数無安打も…6回と7回に好守を披露■巨人 1ー0 DeNA（17日・東京ドーム）打てなくても……好守連発でチームを救った。巨人の坂本勇人内野手は17日、東京ドームで行われたDeNA戦に「7番・三塁」で先発出場。打席では3打数無安打に終わり、今季の打率は.160になったが、この日は“美技”で勝利に貢献した。「まだまだいける」「さすが坂本」と巨人ファンからの信頼は不動だ。まずは1点リードで迎えた6回に魅せた。