◇女子ゴルフSkyRKBレディース最終日（2026年5月17日福岡県・福岡雷山GC＝パー72）首位で出た桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が6バーディー、1ボギーの67で回り、大会記録を1打更新する通算15アンダーで逃げ切り、今季初優勝。24年ツアー選手権リコー杯以来2年ぶりのツアー通算4勝目を挙げた。桑木は呉佳晏（ゴ・カアン）を1打差で振り切った。2年ぶりの勝利に「自分を信じてやってきた結果、優勝することができた」と胸