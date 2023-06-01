《京都競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽3R…ウィムーヴ（1角手前＝左第1指関節開放性脱臼で転倒）▽4R…ベンティガスエルテ（3角＝右前肢ハ行）▽12R…タガノアンファン（4角で前の馬に触れてつまずき落馬）【過怠金】▽7R…森田1万円（ムチの使用法）▽8R…鮫島良1万円（ムチの使用法）【戒告】▽2R…岩田康（発走後まもなく内斜行）▽3R…太宰（ムチの使用法）▽7R…森田（直線内斜行）▽12R…高杉（4角での御法）