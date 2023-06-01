昨今、多種多様なITツールで生成AIの活用が進んでいる。今回、口コミサイト「ITreview」が毎年公開している、その年に多くの支持を集めたサービスをランキングした「The ITreview Best Software in Japan」の最新2026年版から、生成AI機能に絞った新ランキングを独占先行公開する。前回の総合ランキングに続き、ビジネスパーソンから本当に支持を集めた“生成AI機能の評価が高い”ITツールとは？トップ20をお届けする。（ダイヤモ