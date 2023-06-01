昨今、多種多様なITツールで生成AIの活用が進んでいる。今回、口コミサイト「ITreview」が毎年公開している、その年に多くの支持を集めたサービスをランキングした「The ITreview Best Software in Japan」の最新2026年版から、生成AI機能に絞った新ランキングを独占先行公開する。前回の総合ランキングに続き、ビジネスパーソンから本当に支持を集めた“生成AI機能の評価が高い”ITツールとは？トップ20をお届けする。（ダイヤモンド編集部 山本 輝）

ITレビューの口コミを基にした

“生成AI機能の評価が高い”ランキング

生成AIの進化とともにビジネスシーンや日常生活で普及が一気に進む中、数多くのITツールが生成AIを活用した機能拡充に力を注いでいる。文章要約や画像生成、自然言語による操作などをはじめとして、利便性の高いさまざまな生成AI機能の有無が、いまや商品力の差を分ける明確なポイントになりつつあるのだ。

では、そうした生成AI機能に関して、数多くのITツールの中から多くの支持・評価を集めているのはどのサービスなのだろうか。

今回、企業向けのITツールやSaaS（クラウドを使用したソフトウエアサービス）製品の口コミ掲載サイト「ITreview（ITレビュー）」が毎年公開している、その年に最も評価を集めたサービスをランキングした「The ITreview Best Software in Japan」の最新2026年版から、「The Best Software in Japan for AI Powered Features」を、本公開に先駆けて披露する。

同ランキングは生成AI機能に特化した部門として、今年から新設されたカテゴリーだ。生成AI機能に関する満足度などを基に、総合得点が高い20製品をランキングしている。なお、全体のランキングはこちら（『ユーザーが選ぶ「最強ITツール2026」ランキング100！5位Canva、3位Slack、1位は？【Best Software in Japan先行公開】』）で公開しているので、ぜひ併せて参照してほしい。

上位には、知名度の高いコミュニケーションツールや名刺管理ソフトなどがランクイン。その中でトップに輝いたのは？次ページで詳細を見ていこう。

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