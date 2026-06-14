息子の結婚を喜びたい気持ちはあるはずなのに、なぜか嫁への対抗心が燃え上がってしまう恵子さん…。振袖を貸してあげたのに、なぜかスッキリしない。その気持ちも少しわかってしまうような…？義母と嫁の静かなバトルは、これからさらに本格化していきそうです...！>>【まんが】うちの嫁には負けたくない！(ウーマンエキサイト編集部)