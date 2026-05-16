佐藤がリーグ単独トップの11号、泳ぎながらも中越え弾■阪神 ー 広島（16日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手は16日、広島戦（甲子園）で11号ソロを放った。チームメートの森下翔太外野手を突き放してリーグ単独トップに立った。泳ぎながらも打った曲芸打ちに驚愕の声が飛んだ。4回先頭だった。森下の外角低めに沈むチェンジアップにバットを伸ばした。泳ぎながらも放った打球はバックスクリーンへ。4試合ぶりの11号ソロとなった