新型「レヴォーグ」どう変わる？スバル「レヴォーグ」が、6年ぶりとなる大幅改良を迎えるようです。希少な存在となっている国産ステーションワゴンの代表格であるレヴォーグの進化に、ユーザーからの関心が高まっています。レヴォーグは、2026年3月に公式Webサイト上で「2026年4月13日をもって新規受注を終了する」といった案内が掲載されました。【動画】超カッコいい！ スバル「新型レヴォーグCG」を動画で見る！都内のス