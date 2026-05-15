毎日使うものは、機能だけでなく見た目のよさにもこだわりたいですよね。ここでは「暮らしを豊かにするアイテム」を5つ厳選。空間に溶け込むおしゃれな家電と、お手頃でかわいい「プチプラ靴下」のよさをお届けします。ESSEの読者組織「ESSEベストフレンズ101」から、トレンドに詳しいメンバー5名が紹介します。ビジュも機能性もよい家電3つ機能性はもちろん、インテリアになじむデザインも家電選びの基準に。空間の雰囲気まで整え