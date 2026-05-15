「今日は絶対ハズしたくない！」という日におすすめなのが、「甘辛フライドチキン」。SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに教えてもらいました。下味しっかりでジューシーな「フライドチキン」。手が止まらない！市販の焼き肉のタレで下味をつけることで、短時間でもしっかり味がついて、うま味がジュワッ。さらに、甘辛ダレをからめることで、ついもう1本…と手が伸びるあと引くお