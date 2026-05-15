「今日は絶対ハズしたくない！」という日におすすめなのが、「甘辛フライドチキン」。SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに教えてもらいました。

下味しっかりでジューシーな「フライドチキン」。手が止まらない！

市販の焼き肉のタレで下味をつけることで、短時間でもしっかり味がついて、うま味がジュワッ。さらに、甘辛ダレをからめることで、ついもう1本…と手が伸びるあと引くおいしさに仕上がります。

【写真】下味はポリ袋で

子どもウケはもちろん、おつまみにも。特別な材料いらずで手軽につくれるので、ぜひ試してみてください！

●甘辛フライドチキン

【材料（2人分）】

鶏手羽中 14〜16本

市販の焼き肉のタレ 大さじ1

A［薄力粉大さじ2 コーンスターチ大さじ2］

B［しょうゆ大さじ2 砂糖大さじ2 酢小さじ1／2］

フリルレタス（あれば） 2枚

サラダ油 適量



【つくり方】

（1） 食品用ポリ袋に手羽中と市販の焼き肉のタレを入れてもみ込み、5分ほどおく。

（2） （1）の余分な汁を捨てたら、Aを加え、全体をなじませる。

（3） 170℃の油で、（2）をキツネ色になるまで揚げる。

（4） 耐熱容器にBの調味料を合わせ、ラップはせずに電子レンジで40秒ほど加熱して混ぜる。

（5） （3）を（4）のタレにくぐらせる。フリルレタスがあれば皿に敷き、盛りつけたら完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください

子どもの人気爆発！一度食べたら止まらない

年末の持ち寄りパーティのとき、「即完売！」だったのが、この「甘辛フライドチキン」。これは正直、かなり自信がありました（笑）。というのも、うちの子が大・大・大好きな定番メニューなんです！

当日は子どもが10人ほど集まる予定だったので、「とりあえず50本揚げておこう！」と気合いを入れて準備。

すると予想以上に大人気で、甘辛フライドチキンのまわりには子どもたちの行列が…！ あの光景は、今でも忘れられません。

甘辛い味つけで、つい手が伸びるおいしさ。わが家では、お祝いごとに必ず登場する“鉄板メニュー”です。

パーティでなくても普段のおかずにもぴったりなので、ぜひおうちの定番メニューに仲間入りさせてみてください。