菅井友香×中村ゆりかの撮りおろしショット！ 5月15日(金)より公開する映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』に出演する菅井友香と中村ゆりかにHOMINISではインタビューを実施。今回はそちらで載せきれなかった菅井友香と中村ゆりかの未公開ショットをご紹介する。 菅井友香×中村ゆりか 菅井友香×中村ゆりか文＝HOMINIS編集部撮影＝MISUMI『チェイサーゲームW 水魚の交わり』についてのインタビューはこちら『チェイサ