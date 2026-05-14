日本戦など計15試合を生中継、明石家さんまMCの特番も日本テレビは5月14日、「FIFAワールドカップ 2026」の日本テレビ系での中継試合および関連番組の放送が決定したと発表した。日本テレビでは、グループステージ9試合と、「負けたら終わり」の運命の決勝トーナメント6試合の計15試合を生中継する。日本代表と同じグループFの「スウェーデン×チュニジア」や、日本の決勝トーナメント進出の重要なカギとなるメキシコ・モンテ