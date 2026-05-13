今月6日、福島県で部活動の遠征に向かう高校生などを乗せたマイクロバスがガードレールに衝突した事故を受けて、県教育庁は生徒が移動する際の安全対策を徹底するよう、県内の高校に通知を出しました。この事故は今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征に向かう高校生などを乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が死亡、20人が重軽傷を負ったものです。これを受けて県教育庁保健体