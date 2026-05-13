「インターミディエット全日本リトルリーグ選手権」決勝で好投した茨城・宮本英汰大一番で見事な制球力を見せた。少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」は10日、茨城県の牛久運動公園野球場で決勝が行われ、茨城リーグ（東関東連盟第1代表）が埼玉武蔵リーグ（北関東連盟）を延長タイブレークの末に4-3で撃破。劇的なサヨナラ勝